U POVODU 1.MARTA DANA NEZAVISNOSTI BIH ODRŽANA PRIREDBA U OŠ “ZAJKO DELIĆ”

U povodu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u OŠ “Zajko Delić” održana je svečana priredba kojom je naglašen značaj ovog važnog datuma za histroiju i identitet naše domovine.

Učenici su kroz bogat kulturno-umjetnički program predstavili recitacije, pjesme i prigodne tače posvećene Danu nezavisnotii, pokazjući svoje znanje, kreativnost i ljubav prema domovini.Program je bio ispunjen emocijama, ponosom i porukama zajedništva, mira i poštovanja.

Direktor škole Almer Begić izrazio je zadovoljstvo ogranizacijom priredbe, ističući kako obilježavanje Dana nezavisnosti ima poseban značaj u odgoju i brazovanju učenika, jer doprinosi razvijanju svijesti o važnosti slobode, državnosti i zajedničkih vrijednosti.Posebno je pohvalio trud učenika i nastavnika koji su svojim angažmanom doprinijeli uspješnoj realizaciji programa.

Učenici su također podijelili svoje pozitivne utiske, naglašavajući da su ponosni što su učestvovali u obilježavanju ovog značajnog dana te da im je priredba omogućila da bolje razumiju važnost Dana nezavisnosti i historiju svoje zemlje.

Obilježavanje Dana nezavisnosti u Osnovnoj školi “Zajko Delić” proteklo je u svečanoj i dostojanstvenoj atmosferi, uz snažnu poruku o važnosti očuvanja vrijednosti nezavisnosti i zajedništva.