U POVODU EVROPSKE SEDMICE PREVENCIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE UDRUŽENJE ŽENA “ZUMBUL”  ORGANIZOVALO VAŽNU PANEL DISKUSIJU POD NAZIVOM “ ZDRAVA IZNUTRA LIJEPA IZVANA”

U POVODU EVROPSKE SEDMICE PREVENCIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE UDRUŽENJE ŽENA “ZUMBUL”  ORGANIZOVALO VAŽNU PANEL DISKUSIJU POD NAZIVOM “ ZDRAVA IZNUTRA LIJEPA IZVANA”

Azra Mešanović0

U povodu Evropske sedmice prevencije karcinoma grlića maternice udruženje žena “Zumbul” u saradnji sa udruženjem  “Zajedno zdravije” organizovalo je važnu panel diskusiju pod nazivom “ Zdrava iznutra lijepa izvana”.  U ovoj panel diskusiji učestvovale su doktorica ginekologije Aida Zujović-Ajanović, doktorica Rrna Džinić – Ahmić dok je moderatorica bila magistrica faramcije Lejla Drinčić.  Vilj obilježavanja ove sedmice je ukazati na značaj očuvanja reproduktivnog zdravlja, ali i podići svijest javnosti kada je riječ o prevenciji, edukaciji i programu imunizacije protiv hpv infekcije.

Ostale vijesti