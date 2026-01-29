U POVODU EVROPSKE SEDMICE PREVENCIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE UDRUŽENJE ŽENA “ZUMBUL”  ORGANIZOVALO VAŽNU PANEL DISKUSIJU POD NAZIVOM “ ZDRAVA IZNUTRA LIJEPA IZVANA”

U povodu Evropske sedmice prevencije karcinoma grlića maternice udruženje žena “Zumbul” u saradnji sa udruženjem “Zajedno zdravije” organizovalo je važnu panel diskusiju pod nazivom “ Zdrava iznutra lijepa izvana”. U ovoj panel diskusiji učestvovale su doktorica ginekologije Aida Zujović-Ajanović, doktorica Rrna Džinić – Ahmić dok je moderatorica bila magistrica faramcije Lejla Drinčić. Vilj obilježavanja ove sedmice je ukazati na značaj očuvanja reproduktivnog zdravlja, ali i podići svijest javnosti kada je riječ o prevenciji, edukaciji i programu imunizacije protiv hpv infekcije.