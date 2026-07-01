U POVODU OBILJEŽAVANJA 11. JULA – DANA SJEĆANJA NA GENOCID U SREBRENICI SUTRA U VOGOŠĆI   PROMOCIJA ROMANA “SMAJKANOV” AUTORA FAJKE KADRIĆA

U četvrtak, 2. jula, u Velikoj sali Općine Vogošća, sa početkom u 18 sati bit će upriličena promocija romana „Smajkanov“ autora Fajke Kadrića. O ovom vrijednom književnom djelu, uz autora, kao promotor, govorit će profesor Osman Halilović, dok će program moderirati Hajrudin Mešić.

Roman „Smajkanov“ zasnovan je na stvarnim događajima i stvarnim ljudima. Njegov glavni junak nije plod književne mašte, već čovjek čija je sudbina ispisana u najtragičnijim danima novije bosanskohercegovačke historije. Kroz njegovu ratnu biografiju autor posebno osvjetljava jedanaest julskih dana 1995. godine – pet dana odbrane Srebrenice i šest dana mukotrpnog proboja prema slobodnoj teritoriji.

Međutim, „Smajkanov“ nije samo priča o jednom čovjeku. To je svjedočanstvo o hiljadama sudbina koje su obilježene genocidom počinjenim u Srebrenici, jednim od najvećih zločina na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.

Kroz stranice romana Fajko Kadrić nastoji otrgnuti od zaborava ljude, događaje i istine koje vrijeme ne smije prekriti šutnjom. Njegovo pisanje predstavlja svojevrsni dug prema onima koji nisu dočekali da ispričaju svoje priče, ali i odgovornost prema budućim generacijama koje moraju znati šta se dogodilo u julu 1995. godine.