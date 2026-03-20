 U PREPUNOJ ADIL-BEGOVOJ DŽAMIJI NA KOBILJOJ GLAVI KLANJAN BAJRAM NAMAZ

U svim džematima i džamijama na području općine Vogošća klanjan je bajram namaz, čime je obilježen kraj mjeseca Ramazana i početak Ramazanskog bajrama, kao jednog od dva najveća islamska blagdana. Tako je bilo u Adil- begovoj džamiji na Kobiljoj Glavi u kojoj je bajram namaz predvodio i hutbu održao Edin ef. Mrkulić.

Prvi dan Bajrama građani islamske vjere u Vogošći obilježavaju uglavnom u krugu porodice, rodbine, komšija i prijatelja, te uz čestitanja i neizostavnu bajramsku sofru.