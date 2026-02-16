U SARAJEVU I DANAS PROTESTI: GRAĐANI TRAŽE OSTAVKE SVIH ODGOVORNIH U LANCU JAVNOG PREVOZA, OVO SU 4 KLJUČNA ZAHTJEVA

Tramvajska nesreća koja se dogodila u Sarajevu potresla je cijelo društvo i izazvala veliku političku i društvenu krizu. U ovoj tragediji život je izgubio mladi umjetnik Erdoan Morankić, što je pokrenulo snažne reakcije građana, masovne proteste i na kraju dovelo do pada vlasti u Kantonu Sarajevo. Ovaj događaj otvorio je brojna pitanja o sigurnosti javnog prevoza, odgovornosti institucija i odnosu vlasti prema građanima.

Nesreća se dogodila u centru grada kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u stajalište, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, a više ljudi je povrijeđeno. Tragedija je izazvala šok i nevjericu među građanima, posebno zbog činjenice da se dogodila na mjestu koje svakodnevno koristi veliki broj ljudi. Odmah nakon nesreće počela su nagađanja o uzroku događaja. Jedni su tvrdili da je riječ o ljudskoj grešci vozača, dok su drugi ukazivali na tehničke kvarove i loše stanje javnog prevoza.

Upravo, ova nejasnoća oko odgovornosti dovela je do velikog nezadovoljstva javnosti. Građani su počeli organizovati proteste tražeći istinu, pravdu za stradalog mladića i veću sigurnost u javnom saobraćaju. Protesti traju danima, a hiljade ljudi izlazilo je na ulice tražeći odgovornost nadležnih institucija. Demonstranti su posebno naglašavali problem dugogodišnjeg zanemarivanja infrastrukture i nedovoljne kontrole sigurnosnih standarda.

Pod pritiskom javnosti i političke krize, došlo je i do ozbiljnih promjena u vlasti. Premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk, podnio je ostavku, čime je pala vlada Vlada Kantona Sarajevo. Ovaj politički potez pokazuje koliko je snažan bio pritisak javnosti i koliko je tragedija uticala na političku stabilnost u kantonu.

Organizatori, okupljeni oko neformalne grupe studenata putem Instagram stranica “hocel.ta.promjena” i “pravda.promjena.ba”, precizirali su četiri ključna zahtjeva – potpunu transparentnost istrage, uključujući objavljivanje svih informacija, podataka o servisiranju tramvaja i video-snimka iz vozila u trenutku udesa.

Ovaj događaj pokazuje da pojedinačna tragedija može pokrenuti šire društvene promjene. Nesreća nije samo otvorila pitanje tehničke sigurnosti javnog prevoza, već i povjerenja građana u institucije, odgovornosti vlasti i potrebe za sistemskim reformama. Reakcija građana pokazala je da društvo zahtijeva transparentnost, sigurnost i odgovorno upravljanje javnim resursima.

Zaključno, tramvajska nesreća u Sarajevu predstavlja događaj koji je duboko uzdrmao društvo i doveo do velikih političkih i društvenih posljedica. Ona je pokazala važnost odgovornosti institucija i snagu građanskog djelovanja u borbi za sigurnije i pravednije društvo.

Organizatori, okupljeni oko neformalne grupe studenata putem Instagram stranica “hocel.ta.promjena” i “pravda.promjena.ba”, precizirali su četiri ključna zahtjeva – potpunu transparentnost istrage, uključujući objavljivanje svih informacija, podataka o servisiranju tramvaja i video-snimka iz vozila u trenutku udesa.