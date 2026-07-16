U TOKU PRIJAVE ZA UTRKU “VOGOŠĆANSKA PETICA”

Bliži se utrka „Vogošćanska petica”, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja u Vogošći, a organizatori intenzivno rade kako bi sve bilo spremno za 19. septembar, kada će ulicama naše općine u 18 sati ponovo trčati veliki broj rekreativaca i sportista. Interesovanje za učešće iz godine u godinu raste, a do sada je prijavljen određen broj učesnika iz različitih gradova Bosne i Hercegovine.

Posebna pažnja posvećena je i najmlađima, za koje će biti organizovana dječija utrka, pružajući im priliku da od malih nogu razvijaju ljubav prema sportu, druženju i zdravim životnim navikama.

„Vogošćanska petica” nije samo sportsko takmičenje, već događaj koji okuplja porodice, rekreativce, profesionalne atletičare i sve ljubitelje aktivnog života. Istovremeno predstavlja priliku za promociju turističkih, prirodnih i drugih potencijala Općine Vogošća, koja kroz ovakve manifestacije potvrđuje svoj značaj na sportskoj i društvenoj mapi Bosne i Hercegovine.

Iz Organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva, ali i građane koji žele podržati učesnike, da 19. septembra budu dio ovog događaja. Kako ističu, cilj je da „Vogošćanska petica” i ove godine okupi veliki broj učesnika i posjetilaca te još jednom pokaže da sport spaja ljude, promoviše zdrav život i stvara pozitivnu atmosferu u lokalnoj zajednici.