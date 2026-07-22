U TOKU REKONSTRUKCIJA SPOMEN-OBILJEŽJA NA STADIONU „HAKIJA MRŠO” U VOGOŠĆI

Na stadionu „Hakija Mršo” u Vogošći u toku su radovi na rekonstrukciji spomen-obilježja, s ciljem očuvanja sjećanja na one koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani domovine. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak u njegovanju kulture pamćenja i iskazivanju poštovanja prema šehidima i poginulim borcima.

Realizaciju projekta finansijski su podržali Općina Vogošća i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, potvrđujući na taj način opredijeljenost da se spomen-obilježja redovno održavaju i uređuju kao trajni simboli zahvalnosti i historijskog sjećanja.

Stadion „Hakija Mršo”, dom Fudbalskog kluba Unis, odavno je mnogo više od sportskog terena. To je mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, gdje se, uz sportske uspjehe i druženja, s posebnim pijetetom čuva uspomena na one koji su svojim životima ispisali najsvjetlije stranice historije Vogošće.

Završetkom rekonstrukcije, spomen-obilježje će zasjati u novom ruhu, dostojnom imena i djela naših heroja. Ono će i dalje ostati mjesto okupljanja, sjećanja i tihe zahvalnosti, podsjećajući sve koji tuda prolaze da sloboda nikada nije bila darovana, već izborena velikom žrtvom najhrabrijih sinova naše domovine.