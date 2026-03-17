U VOGOŠĆANSKIM  DŽEMATIMA OBILJEŽENA MUBAREK NOĆ LEJLETUL-KADR

Sinoć je u svim džamijama svečano obilježena mubarek noć Lejletul kadr, jedna od najodabranijih noći u mjesecu ramazanu. Tako je bilo i u vogošćanskoj džamiji u naselju Ugorsko gdje se okupio veliki broj vjernika kako bi kroz namaz, učenje Kur'ana i zajedničke dove obilježio ovu posebnu noć, tražeći oprost i milost. Ilahije i kaside učili su članovi hora BZK „Preporod“ iz Ilijaša, a o najodabranijoj noći govorio je imam džemata Ugorsko Zahid ef. Mujkanović.

Lejletul-Kadr je noć u kojoj se prima svaka iskrena dova, želja i nada.

“Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka treba uputiti dovi, kao vidu svakodnevne veze s njegovim Stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja, da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu. Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha dž. š. da im primi tewbu – pokajanje”, poručio je ef. Mujkanović.