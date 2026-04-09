U VOGOŠĆI JE ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA ANTIFAŠISTA I BORACA NOR-a

Održana je skupština Udruženja antifašista i boraca NOR-a Opštine Vogošća, koja je protekla u radnoj i konstruktivnoj atmosferi.

Na sjednici su razmatrane dosadašnje aktivnosti udruženja, kao i planovi za naredni period. Predsjednik udruženja istakao je da su zadovoljni postignutim rezultatima u prethodnoj, 25. godini rada, te da sa optimizmom i novom energijom ulaze u 26. godinu djelovanja.

Posebno je naglašena važnost podrške Opštine Vogošća, koja se pokazala kao pouzdan partner i značajna pomoć u realizaciji brojnih aktivnosti udruženja.

U narednom periodu planirano je intenziviranje aktivnosti na očuvanju vrijednosti antifašizma, kao i jačanje saradnje sa lokalnom zajednicom i uključivanje mlađih generacija u rad udruženja.

Skupština je zaključena uz poruku o nastavku zajedničkog djelovanja i daljem razvoju udruženja.