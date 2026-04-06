 U VOGOŠĆI OBILJEŽEN 6. APRIL DAN OSLOBOĐENJA SARAJEVA

U organizaciji Udruženja antifašista i boraca NOR-a svečano je obilježen 6. april – Dan oslobođenja Sarajeva, ali i Vogošće. Manifestacija je održana na lokalitetu Džindinog brda pozdravnim govorom, čitanjem prigodnog referata o značaju ovog datuma, recitalom, te obraćanjem općinskog načelnika i gostiju.

Za kulturno-umjetnički program pobrinuli su se učenici JU Srednjoškolski centar Vogošća.

Na današnji dan 6. aprila 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od fašizma, a na isti dan 47 godina kasnije, počela je opsada Sarajeva, najduža u modernoj historiji ratovanja, koja je trajala 1425 dana.