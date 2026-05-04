U VOGOŠĆI OBILJEŽENA 34. GODIŠNJICA NAPADA NA SVRAKE

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Centralom spomen obilježju u vogošćanskom naselju Svrake obilježena je godišnjica napada na Semizovac i Svrake, a tom prilikom odata je i počast svim šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su položili život tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Manifestacija “Istina i sjećanje”, u organizaciji udruženja “Svraćani”, simbolično je počela u 10.55 sati, kao podsjećanje na napad koji je startao u 22.55 sati. Brojni građani prisjetili su se i herojskog otpora pripadnika Patriotske lige BiH, aktivnog i rezervnog sastava policije i drugih građana koji su se na današnji dan, prije 34 godina, u ovom naselju, upustili u neravnopravnu borbu mnogo opremljenijeg i nadmoćnijeg neprijatelja, a delegaciju Općine Vogošća predvodio je načelnik Migdad Hasanović.

U svom obraćanju prisutnima načelnik Hasanović je, između ostalog, naglasio da su manifestacije poput ove jako važne zbog očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na strahote i zločine u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a posebno zbog mlađih generacija koje moraju znati istinu i čija je misija da je očuvaju.

Prisutnima se obratio i Hikmet Prutina, predsjednik udruženja “Svraćani”, koji je hronološki opisao sve šta se dešavalo od početka 1992. godine.

Srbi su prinudno, u Kasarni JNA u Semizovcu, zatočili više od 500 mještana Svraka odakle su ih dalje odvodili u njihove logore Bunker kod Pansiona Kon-Tiki u Vogošći, Nakina garaža na Vogošćanskoj petlji, a kasnije i u Planjinu kuću u Svrakama, u kojima su prolazili kroz različite vrste psihičkih i fizičkih tortura. Bošnjaci koji su ostali u naselju van agresorskih logora su poubijani, a za 25 mještana Svraka koji su iz Planjine kuće u Svrakama odvedeni u nepoznato, još se traga.