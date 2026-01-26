U VOGOŠĆI OBILJEŽENA 84. GODIŠNJICA POLASKA IGMANSKOG MARŠA
U organizaciji Udruženja antifašista i boraca NOR-a Općine Vogošća danas je obilježena 84.
godišnjica polaska legendarnog Igmanskog marša i sjećanje na formiranje 1. Crnovrške
partizanske čete.
Manifestacija obilježavanja 84. godišnjice Igmanskog marša počela je na spomen-obilježju, u
ulici Spasoja Blagovčanina, gdje je položeno cvijeće i odata počast svim učesnicima marša.
Počast sudionicima legendarnog Igmanskog marša odata je i na Grabljivoj njivi, mjestu
formiranja Crnovrške partizanske čete s kojeg su proleteri prije 84 godine krenuli na marš koji je
kasnije označen kao jedna od najslavnijih i najpoznatijih epizoda NOR-a u Drugom svjetskom
ratu. Pored velikog broja građana Vogošće, članova udruženja i planinara, početku manifestacije
prisustvovala je i delegacija Općine Vogošća koju je predvodio općinski načelnik Migdad
Hasanović, kao i predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić.
Obilježavanje u Vogošći proteklo je dostojanstveno, uz poruku da se historijske lekcije
Igmanskog marša moraju čuvati kao temelj antifašističkog naslijeđa i opredijeljenosti ka mirnoj i
stabilnoj budućnosti naše domovine.
Podsjećanja radi, na Igmanskom maršu učestovala je kolona od 500 boraca, i to nakon što se
Prva proleterska brigada na Romaniji našla opkoljena jakim njemačkim snagama.
Tada je donesena odluka da se treba proći pored Sarajeva, preko Igmana, ka oslobođenoj Foči u izuzetno ekstremnim zimskim uslovima.