U VOGOŠĆI ODRŽANA PRVA OVOGODIŠNJA AKCIJA DARIVANJA KRVI

Građani Vogošće i ovaj put su pokazali visok stepen humanosti i društvene odgovornosti. Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u organizaciji Crvenog križa Vogošća i Federalnog zavoda za transfuziju, održana je danas u prostorijama Crvenog križa Vogošća.

Organizatori su izrazili zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima koji su se odazvali akciji, podsjećajući da je krv nezamjenjiv lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem. Upravo zahvaljujući humanim ljudima, krv i krvni pripravci svakodnevno spašavaju živote i omogućavaju ozdravljenje brojnih bolesnika.