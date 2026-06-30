U VOGOŠĆI ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA – USVOJENA ODLUKA O PRODUŽENJU RADA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I LJETNIH BAŠTI ZBOG UTAKMICA NOGOMETNE A REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU
-Današnja sjednica Općinskog vijeća Vogošća, započela je informacijom vezanim za
funkcionisanje javnog gradskog prevoza u Vogošći. Sjednici je prisustvovao generalni direktor
KJKP GRAS, gospodin Senad Mujagić, koji se vijećnicima zahvalio na konstruktivnim
prijedlozima i kazao kako je opredjeljenost preduzeća usmjerana ka poboljšanju usluge
korisnicima. U tom smislu, kazao je da se do kraja godine očekuje poboljšanje trolejbuskog
saobraćaja, otklanjanje uočenih nedostataka te ubacivanje novog solaris trolejbusa.
Istakao je kako je tekuća godina dobrim dijelom bila u znaku rješavanja
višegodišnjih nagomilanih problema unutar samog preduzeća, što se odražavalo i na stanje na terenu. Vogošćani u
narednom periodu mogu očekivati uspostavu novih linijja na onim lokacijama na kojima je to
moguće, rješenje kod problematičnih stajališta i slično. Direktor Mujagić je dodao da su raspisani javni
konkursi za prijem novih uposlenika što bi takođe trebalo pomoći u rješavanju problema kako u
samom preduzeću tako i na terenu. Tokom gostovanja na današnjoj sjednici, direktora Mujagića mogla su se čuti i
pozitivna mišljenja viječnica i viječnika, a koja su se odnosila na korektan odnos menadžmenta i
preduzeća u rješavanju nekih ranijih inicijativa, a u korist građana općine Vogošća. Potom se
prešlo na drugu tačku dnevnog reda, Viječnička pitanja i inicijative, koja je kao i obično uzela
najviše vremena današnje sjednice, viječnici su iznijeli niz zanimljivih i konstruktivnih pitanja i
inicijativa, najvećim dijelom komunalne infrastruktue, tražeći odgovore nadležnih službi i
institucija, što opet za cilj ima kvalitetniji život građana u ovoj lokalnoj zajednici. Treća tačka
dnevnog reda današnje redovne sjednice OV Vogošća bila je Odluka o pristupanju izradi izmjena
i dopuna Regulacionog plana „Uglješići“ – A faza Izgradnja kotlovnice i reciklažnog dvorišta na
parcelama označenim kao k.č.1971, k.č.1972, k.č.1973, k.č.1974, k.č.1975, k.č.1976 i k.č.1977
k.o.Vogošća (skraćeni postupak) – Prijedlog, koja je usvojena većinom glasova, sa 21 ZA i 3
suzdržana glasa.
Vijećnici su jenoglasno usvojili i Odluku o otpisu zakonskih zateznih kamata
dužniku „RE – Inžinjering“ d.o.o., zatim, Odluku o dodjeli u zakup poslovne prostorije u ulici
Igmanska broj 78 – Prijedlog, te Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli u zakup neposrednom
pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj
72 – Prijedlog, pojašnjenja o ovim odlukama u uvodnom obraćanju dala je pomoćnica načelnika
u Služni za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, naglasivši da su provedene
sve potrebne zakonske procedure. Pomoćnica Fazlić obrazložila je i Odluku o produženju radnog
vremena ugostiteljskim objektima i ljetnim baštama na području Općine Vogošća u vrijeme odigravanja utakmica
naše nogometne reprezentacije, te kazala da će u slučaju daljeg prolaza naše reprezentacije, a
zbog ljetne pauze Općinskog Vijeća Vogošća, donosti općinski načelnik Migdad Hasanović.
Usvojeni su još i Izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća
u školskoj/akademskoj 2025/2026. godini, te Strategija prema mladima Općine Vogošća
2026.- 2031. godina – Nacrt,