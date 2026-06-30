U VOGOŠĆI ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA – USVOJENA ODLUKA O PRODUŽENJU RADA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I LJETNIH BAŠTI ZBOG UTAKMICA NOGOMETNE A REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU

-Današnja sjednica Općinskog vijeća Vogošća, započela je informacijom vezanim za

funkcionisanje javnog gradskog prevoza u Vogošći. Sjednici je prisustvovao generalni direktor

KJKP GRAS, gospodin Senad Mujagić, koji se vijećnicima zahvalio na konstruktivnim

prijedlozima i kazao kako je opredjeljenost preduzeća usmjerana ka poboljšanju usluge

korisnicima. U tom smislu, kazao je da se do kraja godine očekuje poboljšanje trolejbuskog

saobraćaja, otklanjanje uočenih nedostataka te ubacivanje novog solaris trolejbusa.

Istakao je kako je tekuća godina dobrim dijelom bila u znaku rješavanja

višegodišnjih nagomilanih problema unutar samog preduzeća, što se odražavalo i na stanje na terenu. Vogošćani u

narednom periodu mogu očekivati uspostavu novih linijja na onim lokacijama na kojima je to

moguće, rješenje kod problematičnih stajališta i slično. Direktor Mujagić je dodao da su raspisani javni

konkursi za prijem novih uposlenika što bi takođe trebalo pomoći u rješavanju problema kako u

samom preduzeću tako i na terenu. Tokom gostovanja na današnjoj sjednici, direktora Mujagića mogla su se čuti i

pozitivna mišljenja viječnica i viječnika, a koja su se odnosila na korektan odnos menadžmenta i

preduzeća u rješavanju nekih ranijih inicijativa, a u korist građana općine Vogošća. Potom se

prešlo na drugu tačku dnevnog reda, Viječnička pitanja i inicijative, koja je kao i obično uzela

najviše vremena današnje sjednice, viječnici su iznijeli niz zanimljivih i konstruktivnih pitanja i

inicijativa, najvećim dijelom komunalne infrastruktue, tražeći odgovore nadležnih službi i

institucija, što opet za cilj ima kvalitetniji život građana u ovoj lokalnoj zajednici. Treća tačka

dnevnog reda današnje redovne sjednice OV Vogošća bila je Odluka o pristupanju izradi izmjena

i dopuna Regulacionog plana „Uglješići“ – A faza Izgradnja kotlovnice i reciklažnog dvorišta na

parcelama označenim kao k.č.1971, k.č.1972, k.č.1973, k.č.1974, k.č.1975, k.č.1976 i k.č.1977

k.o.Vogošća (skraćeni postupak) – Prijedlog, koja je usvojena većinom glasova, sa 21 ZA i 3

suzdržana glasa.

Vijećnici su jenoglasno usvojili i Odluku o otpisu zakonskih zateznih kamata

dužniku „RE – Inžinjering“ d.o.o., zatim, Odluku o dodjeli u zakup poslovne prostorije u ulici

Igmanska broj 78 – Prijedlog, te Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli u zakup neposrednom

pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj

72 – Prijedlog, pojašnjenja o ovim odlukama u uvodnom obraćanju dala je pomoćnica načelnika

u Služni za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, naglasivši da su provedene

sve potrebne zakonske procedure. Pomoćnica Fazlić obrazložila je i Odluku o produženju radnog

vremena ugostiteljskim objektima i ljetnim baštama na području Općine Vogošća u vrijeme odigravanja utakmica

naše nogometne reprezentacije, te kazala da će u slučaju daljeg prolaza naše reprezentacije, a

zbog ljetne pauze Općinskog Vijeća Vogošća, donosti općinski načelnik Migdad Hasanović.

Usvojeni su još i Izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća

u školskoj/akademskoj 2025/2026. godini, te Strategija prema mladima Općine Vogošća

2026.- 2031. godina – Nacrt,