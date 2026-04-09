U VOGOŠĆI ODRŽANO OPĆINSKO TAKMIČENJE IZ PREDMETA TEHNIČKA KULTURA: Domaćin OŠ “Zahid Baručija”

U Osnovnoj školi „Zahid Bručija“ danas je održano takmičenje iz tehničke kulture, na kojem su učestvovali učenici iz više osnovnih škola sa područja Općine Vogošća.

Domaćin takmičenja, direktor škole Refik Kurtović istakao je zadovoljstvo organizacijom i odzivom učenika, naglašavajući da je saradnja između pet osnovnih škola na ovom području na visokom nivou. Posebno se zahvalio općini na podršci u realizaciji ovog događaja.

Učenici su, prema njegovim riječima, pokazali zavidno znanje i vještine, što potvrđuje da su se ozbiljno pripremali za ovo takmičenje. Tehnička kultura, kako je istaknuto, ima veliki značaj u razvoju praktičnih sposobnosti i kreativnosti kod mladih.

Iako su rezultati važni, poruka ovog događaja je da je najvažnije učestvovati, steći nova znanja i iskustva, ali i ostvariti što bolje rezultate.

Takmičenje je proteklo u pozitivnoj i radnoj atmosferi, a učenici su imali priliku pokazati svoje znanje, ali i družiti se i razmijeniti iskustva sa vršnjacima.