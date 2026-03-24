U VOGOŠĆI ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU: “VRIJEDNOST BAJRAMA KROZ PRIZMU ŽENE BOŠNJAKINJE- OBIČAJI, TRADICIJA I PORODIČNE VRIJEDNOSTI”

U organizaciji Kantonalne organizacije Žene SDA i Općinske organizacije Žene SDA Vogošća, upriličeno je tematsko druženje i predavanje pod nazivom : “VRIJEDNOST BAJRAMA KROZ PRIZMU ŽENE BOŠNJAKINJE- OBIČAJI, TRADICIJA I PORODIČNE VRIJEDNOSTI”.

Događaj je izazvao izuzetno veliko interesovanje javnosti, o čemu najbolje svjedoči sala koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Fokus predavanja bio je na duhovnim i tradicijskim vrijednostima koje ovi sveti dani nose, s posebnim osvrtom na ulogu žene u očuvanju identiteta i porodičnih vrijednosti u bošnjačkoj kulturi.

Skupu su prisustvovale visoke zvaničnice i gošće, među kojima su bile predsjednica Organizacije Žene SDA, prof. dr. Kenela Zuko, te prof. dr. Sebija Izetbegović. Posebnu čast prisutnima ukazala je i ambasadorica Palestine, Silvija Abu Laban, čije je prisustvo dalo dodatnu dimenziju i međunarodni značaj ovom događaju.

Tokom programa istaknuta je važnost zajedništva i međusobne podrške unutar ženskih organizacija, uz naglasak na doprinos koji žene daju društvenoj zajednici kroz humanitarni i edukativni rad.

Organizatori su iskoristili ovu priliku da iskažu duboku zahvalnost svim općinskim organizacijama Žene SDA Kantona Sarajevo. Kako je istaknuto, njihova nesebična podrška i angažman bili su ključni za uspješnu realizaciju ovog događaja koji je okupio rekordan broj učesnica.

Ovo druženje još jednom je potvrdilo snažnu povezanost i organizacionu spremnost Žena SDA u Kantonu Sarajevo da kroz relevantne teme i kvalitetne sadržaje afirmišu ulogu žene u savremenom društvu, čuvajući pritom vjerske i nacionalne običaje.