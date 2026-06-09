U VOGOŠĆI OKONČANI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI DJEČIJEG IGRALIŠTA GORA

Uposlenici KJKP Park uspješno su okončali radove na rekonstrukciji dječijeg igrališta Gora, a na osnovu Sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i popravci dječijih i sportskih igrališta na području općine Vogošća. Rekonstrukcija je obuhvatila postavljanje nove njihalice, kao i instalaciju novi kanti za otpad, a urađen je i novi pješčanik. Pored čišćenja i uređenja kompletnog igrališta u naselju Gora, kod područne škole „Porodice efendije Ramić”, izvršena je i popravka klupa, farbanje kompletnog mobilijara i nasipanje dodatnog pijeska. Radnici KJKP Park postavili su i stub za info tablu, a ovu priliku koristimo da apelujemo na sve građane, a pogotovo one kojima su namijenjeni ovi sadržaji, da vode brigu o mobilijaru u svim dječijim i sportskim igralištima na području naše lokalne zajednice. Shodno istom Sporazumu odvijaju se radovi na još nekoliko dječijih i sportskih igrališta na području Vogošće.