U VOGOŠĆI ORGANIZOVANA AKCIJA BESPLATNOG MJERENJA ŠEĆERA U KRVI

Udruženje medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je organizovalo besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska povodom Svjetskog dana zdravlja.

Naši sugrađani su danas pokazali da misle na svoje zdravlje.

Prdejednica Udruženja medicinskih sestara i tehničara Nihada Kulovac je istakla kako je zadovoljna odzivom na ovu akciju, te dodala da će i ubuduće organizovati besplatne provjere .

Pozvali su građane da iskoriste ovakve akcije i provjere svoje zdravlje.