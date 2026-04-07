U VOGOŠĆI ORGANIZOVANA AKCIJA BESPLATNOG MJERENJA ŠEĆERA U KRVI

Advija Tirić

Udruženje medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine  danas je  organizovalo  besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska  povodom Svjetskog dana zdravlja. 

Naši sugrađani su danas pokazali da misle na svoje zdravlje.

Prdejednica Udruženja medicinskih sestara i tehničara Nihada Kulovac je istakla kako je zadovoljna odzivom na ovu akciju, te dodala da će i ubuduće organizovati besplatne provjere .

Pozvali su građane da iskoriste ovakve akcije i provjere svoje zdravlje.

