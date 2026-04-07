U VOGOŠĆI ORGANIZOVANA AKCIJA BESPLATNOG MJERENJA ŠEĆERA U KRVI
Udruženje medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je organizovalo besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska povodom Svjetskog dana zdravlja.
Naši sugrađani su danas pokazali da misle na svoje zdravlje.
Prdejednica Udruženja medicinskih sestara i tehničara Nihada Kulovac je istakla kako je zadovoljna odzivom na ovu akciju, te dodala da će i ubuduće organizovati besplatne provjere .
Pozvali su građane da iskoriste ovakve akcije i provjere svoje zdravlje.