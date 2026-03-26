U VOGOŠĆI POČELE SPORTSKE IGRE MLADIH

U Vogošći je danas održan edukativno-sportski događaj ZERO WASTE – Budi dio igre – Čuvajmo našu planetu u sklopu Sportskih igara mladih.

Vogošćanski osnovci u potpunosti su ispunili tribine Sportske dvorane “Amel Bečković” te pokazali zavidne fudbalske sposobnosti ali i znanje kada je riječ o ispravnom odlaganju i recikliranju otpada.

Nakon što je uručio priznanja pobjedniku takmičenja ZERO WASTE – Budi dio igre – Čuvajmo našu planetu, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, naglasio je da je jako važno što su Sportske igre mladih konačno stigle u Vogošću.



– Drago nam je da smo napokon postali dijelom jednog sportskog događaja koji u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i regionu, okuplja veliki broj mladih. Posebno me raduje da su osnovne škole s područja Vogošće i njihovi učenici i nastavnici pokazali interes za učešće na jednom ovakvom takmičenju kakve su Sportske igre mladih – kazao je načelnik Hasanović.

U periodu mart – maj održat će se brojna takmičenja u sklopu Sportskih igara mladih koje su u proteklih 29 godina postojanja okupile veliki broj djece i mladih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.