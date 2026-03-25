U VOGOŠĆI SUTRA POČINJU SPORTSKE IGRE MLADIH

U saradnji sa Udruženjem Sportske igre mladih JU KSC Vogošća će po prvi put u Vogošći organizovati Sportske igre mladih, koje predstavljaju najveću amatersku sportsku manifestaciju u Evropi.

Programom Zero Waste – Budi dio igre, čuvajmo našu planetu 26. marta u Sportskoj dvorani “Amel Bečković” počet će prvi sadržaji Sportskih igara mladih, a na kojima će učestvovati učenici od šestog do devetog razreda.

Za isti dan predviđen je Coca-Cola Cup, malonogometno takmičenje za djevojčice i dječake rođene 2011. godine i mlađe, a na svim sportskim nadmetanjima pravo učešća imat će učenici osnovnih škola s područja općine Vogošća.

U periodu mart – maj održat će se i brojna druga takmičenja u sklopu Sportskih igara mladih koje su u proteklih 29 godina postojanja okupile 3.440.000 djece i mladih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Takmičenje u rukometu planirano je za april, dok je za maj predviđeno malogonometno takmičenje za učenike rođene 2015. godine i mlađe. U istom mjesecu održat će se i takmičenja u atletici i košarci, a tačni termini bit će uredno objavljeni put web stranice Općine Vogošća, kao i na društvenim mrežama i kroz druge kanale informisanja.

Kao centralni događaj cijele manifestacije Dan sporta je također planiran za maj kada će biti održana i takmičenja u atletici i igri graničara.