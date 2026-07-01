U VOGOŠĆI SUTRA TREĆA OVOGODIŠNJA AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Crveni križ Općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH sutra organizuje treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa Općine Vogošća, u ulici Igmanska 50, u periodu od 10 do 14 sati.

Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave punoljetne građane da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim dobrovoljnim darivanjem krvi pomognu u spašavanju života onih kojima je krv neophodna. Ističu da su potrebe za zalihama krvi stalne te da svaka doza može biti presudna za pacijente koji se liječe, osobe povrijeđene u saobraćajnim nesrećama ili one kojima predstoje operativni zahvati.

Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih načina pomaganja drugima, a organizatori se nadaju velikom odzivu građana koji će još jednom pokazati svoju humanost i solidarnost.