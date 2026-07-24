U VOGOŠĆI U PONEDJELJAK OBILJEŽAVANJE 85. GODIŠNJICE USTANKA NARODA I NARODNOSTI BIH PROTIV FAŠISTIČKOG OKUPATORA

Udruženje antifašista i boraca NOR-a Vogošća i ove godine organizuje tradicionalno obilježavanje Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma iz 1941. godine, jednog od značajnih datuma iz antifašističke historije naše zemlje.

Program obilježavanja bit će održan u ponedjeljak, 27. jula, s početkom u 10:00 sati, kod spomenika na Džindinom brdu u Vogošći. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti bit će evocirane uspomene na borce koji su se u Drugom svjetskom ratu suprotstavili fašizmu i dali doprinos borbi za slobodu.

Organizatori pozivaju građane, predstavnike institucija, boračkih udruženja i sve koji njeguju antifašističke vrijednosti da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje ovog značajnog historijskog datuma.