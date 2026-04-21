U VOGOŠĆI UPRILIČENA VESELA I TOPLA DJEČIJA PREDSTAVA “ČAROBNO MAGARENCE”

Izvođenje čarobne, vesele i tople dječje predstave “Čarobno magarence” danas je upriličeno za vogošćanske mališane. Predstava je od prvog trenutka osvojila mališane smijehom, nježnošću i pravim pozorišnim čudom. Magarence koje nije obično… već čarobno!

Ovo je priča koja uči djecu da se ne boje biti svoji, da cijene drugarstvo i da vjeruju da dobro uvijek pobjeđuje. A roditelje će podsjetiti na to koliko je važno čuvati dječju radost i svijet pun čuda koji njihovi najmlađi nose u sebi.

Predstava je vesela, čista, kvalitetno urađena i prepuna smijeha, idealna za djecu svih uzrasta. U razgovoru sa mališanima saznali smo da su uživali u predstavi. Kroz ovu priču otputovali su u svijet igre, drugarstva i čara kojim sija “Čarobno magarence”.