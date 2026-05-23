U VOGOŠĆI VELIKA AKCIJA ČIŠĆENJA

Jutros u 7:00h je počela velika akcija čišćenja na području općine Vogošća, što je nastavak projekta Kantonalnog ministarstva privrede, a u kojoj učestvuju javna kantonalna preduzeća.

U proljetnoj akciji na području općine Vogošća učestvuju još Civilna zaštita Općine Vogošća i Dobrovoljno vatrogasno društvo Vogošća. Akcijom je obuhvaćeno uređenje deponija i odvoz kabastog otpada, košnja trave, pranje ulica, džamijskih harema, čišćenje slivnika itd.

Akciju je ispratio i općinski načelnik Migdad Hasanović, koji je kazao kao je općina Vogošća jedna od onih u kojoj se radi na podizanju svijesti o važnosti očuvanja životne okolone kao zalog dolazećim generacijama, te pohvalio učešće mladih dobrovoljaca u istoj.

Akcijom u kojoj učestvuje više od 25 vozila komunalnih preduzeća i više od 100 radnika obuhvaćeno je čišćenje onih lokacija koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.