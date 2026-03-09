U VOGOŠĆI ZAVRŠEN 5. MALONOGOMETNI MEMORIJALNI TURNIR „EMIN ŠVRAKIĆ – AMIDŽA”

U Vogošći je uspješno završen 5. malonogometni memorijalni turnir „Emin Švrakić – Amidža”, koji je organizovao Udruženje “Bosnae – Zelene beretke” Općine Vogošća. Ovaj turnir nije samo sportsko takmičenje. On je prije svega izraz sjećanja, poštovanja i zahvalnosti prema onima koji su branili naš grad i našu domovinu. Ove godine turnir ima i posebnu emotivnu dimenziju jer se održava u čast osnivača rahmetli Emina Švrakića – Amidže, čovjeka koji je dao veliki doprinos očuvanju sjećanja na branioce Sarajeva i njegovanju vrijednosti za koje su se borili.

Tokom vikenda prisutna publika imala je priliku gledati kvalitetne utakmice, fer i sportsko nadmetanje, ali i zajedništvo koje podsjeća na vrijednosti koje trebamo čuvati i prenositi na mlađe generacije.

Za najbolje ekipe i pojedince organizator turnira obezbijedio je prikladne nagrade, pehare i zahvalnice, koje su dodijeljene upravo na ovoj svečanoj završnici.

Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je ukupno 16 ekipa iz Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, koje su kroz niz uzbudljivih utakmica pokazale veliki talenat i borbenost na terenu.

Prvo mjesto osvojila je ekipa FK Unis, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Osnovne škole Vogošća, a treće mjesto osvojila je ekipa Mlade nade Novo Sarajevo. Najbolji strijelac na pomenutom turniru proglašen je Anel Zukić iz FK Unis, najbolji igrač bio je Safet Sulejmanović također iz FK Unis, a titula najboljeg golmana pripala je Karlu Miškoviću iz kluba Mlade nade.

Organizatori su istakli zadovoljstvo velikim odzivom ekipa i korektnom atmosferom tokom cijelog takmičenja. Posebno je naglašeno da je turnir protekao bez ijedne primjedbe i bez povrijeđenih igrača, što dodatno potvrđuje sportski i prijateljski karakter ovog memorijalnog događaja.



