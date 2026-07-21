U ZAVRŠNOJ FAZI SANACIJA DJEČJIH IGRALIŠTA

Po okončanju radova na rekonstrukciji dječijeg igrališta Gora, na osnovu Sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i popravci dječijih i sportskih igrališta na području općine Vogošća, uposlenici KJKP Park nastavili su sa sanacijom dječijih i sportskih igrališta u Vogošći.

U završnoj fazi su sanacioni radovi na igralištu na Trgu žrtava Srebrenice gdje su postavljene nove štafle za klupe, zamijenjene dvije pokvarene i dotrajale sprave, te su zamijenjeni poklopci na svim kanalicama za oborinsku odvodnju.

Obnova igrališta u ulici Braće Kršo takođe je pri samom kraju, a novoinstaliranom mobilijaru samo nedostaje pijesak kako bi se sanacija kompletirala.

Započeti su i radovi na potpunoj rekonstrukciji dječijeg igrališta u Jošaničkoj, a u toku su zemljani radovi, te vađenje dotrajalog mobilijara i uništenih klupa.

(članak preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)