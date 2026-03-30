UČENICE OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” I UČENICI OŠ “IZET ŠABIĆ” POBJEDNICI OPĆINSKOG TAKMIČENJA U ODBOJCI

U fiskulturnoj sali Osnovne škole “Porodice ef. Ramić” održano je Općinsko takmičenje iz nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj – odbojka za učenike i učenice osnovnih škola s područja općine Vogošća.

U konkurenciji djevojčica prvo mjesto osvojila je ekipa OŠ “Mirsad Prnjavorac”, koja je u finalu s 2:1 nadigrala tim OŠ “Izet Šabić”, dok je treće mjesto pripalo OŠ “Zahid Baručija”.

U kategoriji učenika, najbolji rezultat ostvarila je ekipa “Izet Šabić”, koja je u finalnom meču bila bolja od OŠ “Porodice ef. Ramić”, dok je trećeplasirana bila OŠ “Zahid Baručija”.

Ekipama koje su učestvovale u finalnom dijelu takmičenja pehare i medalje, kao i priznanje za ostvarene rezultate, dodijelili su načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, njegova pomoćnica za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i predstavnica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Hajra Kadrić.

Direktan plasman na kantonalno takmičenje ostvarile su prvoplasirane ekipe u obje konkurencije.