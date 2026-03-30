UČENICE SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA VOGOŠĆA BRILJIRALE NA AKADEMIJI ZA MLADE PREDUZETNIKE

Arnela Katana

Akademija za mlade preduzetnike dio je projekta FutureMinds Lab Univerziteta SSST, koji se realizuje u okviru Inicijative za razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini, uz podršku Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ). Program je nastavak ranijih aktivnosti i učešća Univerziteta u Digitalnom inovacijskom hubu its4health, s ciljem jačanja poduzetničkih vještina kod mladih.

Učenice SŠC Vogošća učestvovale su na takmičenju iz razvoja biznis ideja zajedno sa učenicima deset sarajevskih srednjih škola, gdje su kroz timski rad i inovativne pristupe predstavili svoj projekat. Njihov trud i posvećenost prepoznati su od strane stručnog žirija, te su osvojile 2. mjesto.

Školu su predstavljale Nejra Gračanlić, Meliha Tabaković, Sumeja Ajanović i Ema Korać, koje su svojim znanjem i kreativnošću ostavile snažan utisak. Važnu podršku pružile su i mentorice, profesorice Maja Efendić i Enisa Mekić, čija je stručnost doprinijela ovom značajnom uspjehu.

Ovaj rezultat još jednom potvrđuje da mladi imaju potencijal, ideje i znanje koje treba prepoznati i podržati, a ovakvi programi predstavljaju važan korak ka njihovom budućem profesionalnom razvoju.

