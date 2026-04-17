UČENICI I-3 ODJELJENJA OŠ “ZAHID BARUČIJA” POSJETILI BIBLIOTEKU JU KSC VOGOŠĆA



Učenici I-3 odjeljenja Osnovne škole “Zahid Baručija” posjetili su biblioteku JU KSC Vogošća povodom Svjetskog dana knjige, gdje su imali priliku upoznati se sa bogatim knjižnim fondom i načinom rada ove ustanove. Kroz interaktivno druženje, mališani su saznali kako nastaje knjiga, kako se posuđuju naslovi, ali i zašto je važno njegovati kulturu čitanja.

Prema riječima učiteljice I-3 odjeljenja OŠ “Zahid Baručija” Seade Kuloglija, ovakve aktivnosti imaju veliki značaj za razvoj djece, jer ih podstiču na razmišljanje, maštu i kreativnost, ali i jačaju njihove čitalačke navike od najranijih školskih dana.

Svoja iskustva podijelili su i učenici, koji su nam kazali da im se posebno dopalo razgledanje knjiga i boravak u biblioteci, te da će rado ponovo doći i pronaći nove zanimljive priče za čitanje.

Posebno interesovanje pokazali su za dječiju literaturu i slikovnice, a mnogi od njih su istakli da već imaju omiljene knjige koje rado čitaju. Ovakve posjete doprinose jačanju veze između škole i kulturnih institucija, te podstiču djecu da slobodno vrijeme provode uz knjigu, razvijajući tako trajnu ljubav prema čitanju i učenju.