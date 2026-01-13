UČENICI OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” SPOJILI EKOLOGIJU I HUMANOST U AKCIJI “RECIKLIRAJ – PODRŽI ŽIVOT”

U sklopu vannastavnih i posebnih programa iz oblasti ekologije, učenici osmih razreda Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” učestvovali su u akciji čišćenja školskog dvorišta pod sloganom „Recikliraj – podrži život”. Ovom aktivnošću pokazali su visok stepen odgovornosti prema okolišu i svijest o važnosti zajedničkog djelovanja u stvaranju ljepše i zdravije sredine.

U drugoj fazi programa učenica Lamija Đozo održala je edukativnu prezentaciju o reciklaži i njenom značaju, kojom je dodatno motivisala učenike da se aktivno uključe u prikupljanje plastičnih boca. Rezultat njihovog zajedničkog truda bio je impresivan – prikupljeno je ukupno 3.600 boca.

Sva sredstva dobijena od prikupljenog materijala bit će donirana humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba, čime je ovoj ekološkoj akciji dat i snažan humanitarni karakter. Ova inicijativa još jednom je pokazala da naši učenici, osim ekološke svijesti, njeguju i vrijednosti humanosti, solidarnosti i spremnosti da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.