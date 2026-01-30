UČENICI OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” VRATILI SE U ŠKOLSKE KLUPE

Nakon zimskog odmora, učenici OŠ „Mirsad Prnjavorac“ vratili su se u školske klupe puni energije i spremni za izazove drugog polugodišta. Nastavnici su uz redovnu nastavu, aktivno uključeni u vođenje projektnih aktivnosti, koje potiču kreativnost, timski rad i praktičnu primjenu znanja učenika.

Posebno intezivno drugo polugodište započinju učenici devetih razreda, koji se pripremaju za eksternu maturu. Program pripreme uključuju dodatne vježbe, individualni rad sa nastavnicima i stimulacije ispita, kako bi učenici stekli potrebna znanja i sigurnost u vlastite sposobnosti.

Školsko okruženje i ove godine nastoji pružiti poticajnu atmosferu u kojoj svaki učenik može razvijati svoje potencijale, bilo kroz nastavu, projekte ili pripremanje za buduće ispite.

Nastavnici i učenici zajedno grade radnu i motivirajuću atmosferu, s ciljem uspješnog završetka nastavne godine.