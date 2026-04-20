UČENICI OŠ “ZAHID BARUČIJA” POSJETILI RTV VOGOŠĆA

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Zahid Baručija“ iz Vogošće danas su posjetili RTV Vogošća, gdje su imali priliku upoznati se s radom jedne medijske kuće.

Posjeta je realizirana u okviru Godišnjeg programa rada škole za školsku 2025/2026. godinu, s ciljem razvijanja medijske pismenosti i upoznavanja učenika s osnovama novinarstva i televizijske produkcije.

Tokom boravka u RTV Vogošća, učenici su obišli redakciju, televizijski studio i tehničke prostorije. Iz prve ruke su saznali kako nastaju informativne emisije, na koji način se prikupljaju i obrađuju informacije, te koliko je važan timski rad u procesu proizvodnje medijskog sadržaja.

Posebno zanimljiv dio posjete bio je razgovor s novinarima i urednicima, koji su učenicima približili svakodnevne izazove ove profesije, ali i ukazali na značaj tačnog, objektivnog i odgovornog informisanja javnosti.

Učenici nisu krili oduševljenje, a mnogi su istakli kako im je ovo iskustvo dodatno približilo svijet medija i probudilo interesovanje za budući profesionalni put.

Iz Osnovne škole „Zahid Baručija“ poručuju da su ovakve aktivnosti izuzetno značajne jer omogućavaju učenicima da teorijska znanja povežu s praktičnim iskustvom.

Edukativna posjeta završena je u pozitivnoj atmosferi, uz obostranu želju za nastavkom uspješne saradnje između škole i RTV Vogošća.