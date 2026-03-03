UČENICI OŠ „ZAHID BARUČIJA“ POSJETILI SPOMEN SOBU U VOGOŠĆI

Povodom 1.marta Dana nezavisnosti učenici OŠ „Zahid Baručija“ posjetili su spomen sobu u Vogošći, koju je sa puno truda i poštovanja napravio Omer Hadrović. Spomen soba posvećena je braniocima iz ovog kraja i predstavlja mjesto trajnog sjećanja na njihovu hrabrost, žrtvu i doprinos zajednici.

Tokom posjete učenici su imali priliku vidjeti fotografije, lične predmete, dokumente i druge uspomene koje svjedoče o jednom važnom i teškom periodu naše historije.

Kroz priču i obilazak, podsjetili su se kako su mir, sloboda i sigurnost vrijednosti koje ne smijemo uzimati zdravo za gotovo.

Učenici su istakli da ih je posjeta posebno dirnula jer su iza svake fotografije prepoznali stvarne ljude i njihove životne priče.

Profesori i uposlenici škole koji su pratili učenike naglasili su važnost ovih posjeta, te da u ovoj sobi učenici mogu na poseban način razvijati poštovanje prema onima koji su svoje živote dali za domovinu.

Posjeta je protekla u dostojanstvenoj i mirnoj atmosferi, a učenici su pokazali zrelost, interesovanje i poštovanje. Ovakve aktivnosti doprinose jačanju svijesti o značaju historije, identiteta i zajedničkih vrijednosti.