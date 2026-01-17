UČENICI OŠ “ZAHID BARUČIJA” PRVO POLUGODIŠTE ZAVRŠILI SREDNJOM OCJENOM 4,59

U prvom polugodištu učenici Osnovne škole „Zahid Baručija“ ostvarili su dobre rezultate. Prosječna ocjena u ovoj školi je 4,59. Nastavni plan i program uspješno je realizovan.

Prema riječima direktora Refika Kurtovića u školi mogu biti zadovoljni uspjehom u učenju i vladanju učenika, ali i brojnim vannastavnim aktivnostima i projektima koji su realizovani u prvom polugodištu .

Direktor Kurtović učenicima je poručio da ih spremno dočekuju a prvo školsko zvono za drugo polugodište zazvoniti će 29. januara.