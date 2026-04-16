UČENICI SEDMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE “”ZAJKO DELIĆ” OSVOJILI  PRVO MJESTO NA OPĆINSKOM TAKMIČENJU „PROJEKT GRAĐANIN”

Učenici sedmog razreda OŠ ”Zajko Delić” osvojili su prvo mjesto na općinskom takmičenju „Projekt građanin“ iz praktične nastave građanskog obrazovanja. Predstavili su se s istraživačkim radom na temu: „Stop nasilju nad ženama”. Direktor škole Almer Begić ponosno ističe kako su učenici svojim trudom, zalaganjem i timskim radom zaslužili plasman na Kantonalno takmičenje.

Kroz temu Stop nasilju nad ženama, učenici su pokazali visok nivo znanja, istraživačkog rada i društvene odgovornosti, ukazujući na važnost borbe protiv ovog problema i podizanja svijesti u zajednici.

Ovim putem čestitamo učenicima i njihovoj mentorici predmetne nastave Belmi Spahić – Ćorović.