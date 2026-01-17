UDRUŽENJE ABNOR VOGOŠĆA ISPUNILO PLANSKE ZADATKE U 2025. GODINI

Udruženje ABNOR Vogošća i tokom 2025. godine bilo je izuzetno aktivno u više segmenata svog djelovanja, s ciljem očuvanja tekovina narodnooslobodilačke borbe i prenošenja antifašističkih vrijednosti na mlađe generacije. Fokus rada bio je usmjeren na obilježavanje značajnih historijskih datuma, jačanje saradnje sa mladima te djelovanje u socijalnom segmentu, kroz različite aktivnosti i tribine.

Godina je započela obilježavanjem godišnjice legendarnog “Igmanskog marša”, događaja koji ima posebno mjesto u historiji antifašističke borbe. U realizaciji obilježavanja Udruženje je ostvarilo uspješnu saradnju sa vogošćanskim osnovnim i srednjom školom, čiji su učenici svojim učešćem dali poseban pečat ovim događajima i pokazali interes za njegovanje kulture pamćenja.

Članovi ABNOR-a prisustvovali su i brojnim značajnim jubilejima organizovanim izvan granica Općine Vogošća, a koji se odnose na tekovine NOR-a iz perioda 1941.–1945. godine. Udruženje danas okuplja veliki broj članova, među kojima je i jedini živi učesnik NOB-a, stogodišnji Hasan Šejto iz naselja Ugorsko, simbol istrajnosti i žive historije.

Uz snažnu podršku Općine Vogošća, u organizaciji Sekcije mladih antifašista održane su i tematske tribine na kojima su učestvovali profesori Univerziteta u Sarajevu. Ove aktivnosti dodatno su doprinijele jačanju svijesti o značaju antifašizma i važnosti njegovog očuvanja kao trajne društvene vrijednosti.