UDRUŽENJE „IZVOR DOBROČINSTVA” NASTAVLJA SA HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA

Udruženje „Izvor dobročinstva”, sa sjedištem u Vogošći, već dugi niz godina aktivno djeluje na realizaciji različitih humanitarnih projekata i aktivnosti, a njihov cilj je pružiti podršku onima kojima je najpotrebnija.

U proteklom periodu podijeljen je i ogrjev, čime je porodicama pružena dodatna podrška da lakše prebrode hladnije dane i osiguraju toplinu svojih domova.

Također, pomenuto udruženje realizuje i projekat podjele sadnih sjemena za jetimske porodice. Kroz ovu aktivnost nastoje pružiti podršku porodicama u pripremama za proljetnu sjetvu, kako bi im se omogućilo da uz vlastiti trud i rad zasiju svoje bašte i na taj način obezbijede dio hrane za svoje domaćinstvo.

Kako ističu iz Udruženja “Izvor dobročinstva” izuzetno su sretni sto stipendiraju studente iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Kontinuiranim radom i angažmanom, ovo udruženje pokazuje koliko su solidarnost, humanost i zajedništvo važni za izgradnju boljeg društva.