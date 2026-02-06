UDRUŽENJE „KORAK VIŠE“ USPJEŠNO REALIZOVALO AKTIVNOSTI U 2025. GODINI

Članice udruženja „Korak više” iz Vogošće predano čuvaju tradiciju, pokazuju humanost i veliko srce, a posebnu pažnju posvećuju najmlađima organizujući tradicionalne manifestacije poput maskenbala „Djeci treba radosti”, koji iz godine u godinu okuplja veliki broj djece i roditelja.

Tokom protekle godine pokrenule su i značajan projekat pod nazivom „Pružanjem socijalnih usluga do boljih životnih uslova za osobe treće životne dobi”, s ciljem unapređenja kvaliteta života starijih sugrađana.

U okviru Kampanje „16 dana aktivizma“ u OŠ „Mirsad Prnjavorac“ održana je radionica u saradnji sa vogošćanskim ženskim udruženjem „Korak više“ na kojoj se govorilo o prevenciji nasilja i promociji ravnopravnosti spolova.

Također u Vogošći je održana i fantastična teatarska balada “Hasanaginice, kako ti je ime” u izvedbi Hasije Borić i Tijane Vignjević, gdje su članice udruženja „Korak više“ bile prisutne. Psihički teška priča o našoj stvarnoj manifestaciji odnosa pojedinaca, institucija i društva u cjelini, prema ženama , uzrocima, oblicima izvršenja i posljedicama femicida.

Osim toga, kroz razne radionice i edukativne aktivnosti obilježavale su važne datume, podstičući druženje, učenje i međusobnu podršku. Njihov rad karakteriše toplina, zajedništvo i želja da budu oslonac zajednici. Članice se nadaju da će i u narednom periodu nastaviti s tradicionalnim aktivnostima, ali i pokretati nove inicijative koje donose dobrobit svim generacijama.

Udruženje ostaje otvoreno za nove članice koje žele biti dio ove pozitivne priče. Vjeruju da se zajedničkim radom može postići mnogo i nastaviti širiti duh solidarnosti.