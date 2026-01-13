UDRUŽENJE MALOLJETNIH BORACA VOGOŠĆE – ČUVARI SJEĆANJA I SNAGA ZAJEDNIŠTVA

Udruženje maloljetnih boraca Armije RBiH Općine Vogošća najmlađe je vogošćansko boračko udruženje, ali i jedno od najaktivnijih. Prema riječima predsjednika Udruženja Amera Menzilovića, 2025. godina ostat će upamćena kao jedna od uspješnijih, zahvaljujući brojnim realizovanim aktivnostima i projektima.

U ulici 24. juna, u naselju Rosulje, živi veliki broj građana koji pripadaju boračkoj populaciji, a članovi Udruženja redovno su prisutni na obilježavanju svih značajnih datuma i događaja. Time pokazuju poštovanje prema borcima i njihovim porodicama, ali i trajnu posvećenost njegovanju kulture sjećanja. Kao jedan od značajnih iskoraka u brizi za boračku populaciju, uvedena je i veteranska ambulanta, koja omogućava borcima i njihovim porodicama lakši i kvalitetniji pristup zdravstvenoj zaštiti.

Veliku podršku u svom radu imaju i od Općine Vogošća, koja je kontinuirano uz njihove projekte i aktivnosti. Članovi Udruženja maloljetnih boraca Vogošće i u narednom periodu nastavit će raditi na realizaciji planiranih projekata, s ciljem očuvanja sjećanja i unapređenja položaja boračke populacije.