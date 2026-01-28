UDRUŽENJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA OPĆINE VOGOŠĆA ISPUNILO SVE AKTIVNOSTI U 2025. GODINI

Tokom protekle godine Udruženje porodica šehida i poginulih boraca realizovalo je brojne značajne projekte, s posebnim akcentom na obilježavanje važnih datuma iz perioda Odbrambeno–oslobodilačkog rata 1992–1995. godine. Kroz svoje aktivnosti Udruženje njeguje kulturu sjećanja, ali istovremeno nastoji odgovoriti na specifične probleme s kojima se suočavaju porodice šehida i poginulih boraca.

Intenzivno se radi na stvaranju uslova za stambeno zbrinjavanje porodica, redovno se obilaze stariji i bolesni roditelji, a posebna pažnja posvećuje se i djeci s posebnim potrebama. Ovim aktivnostima Udruženje potvrđuje svoju društvenu odgovornost i trajnu brigu za najosjetljivije kategorije stanovništva.

Među realizovanim projektima izdvajaju se obilježavanje sjećanja na bitku za Krše i stradanje mještana ovog naselja, obilježavanje bitke za Menjak, kao i učešće na putu sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Također, tradicionalno je obilježen i Dan šehida.

U narednom periodu Udruženje porodica šehida i poginulih boraca nastavit će realizaciju svojih programskih zadataka te pružati podršku drugim značajnim projektima kao aktivan član Koordinacije boračkih udruženja Općine Vogošća. Iz Udruženja pozivaju građane da svojim prisustvom i podrškom doprinesu očuvanju sjećanja na šehide i heroje koji su dali živote za slobodu Bosne i Hercegovine.