UDRUŽENJE ŽENA “ZUMBUL” JEDNO OD DOBITNIKA ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Udruženje žena „Zumbul” iz Vogošće ovogodišnji je dobitnik zahvalnice Općine Vogošća, priznanja koje se dodjeljuje pojedincima i organizacijama za poseban doprinos razvoju lokalne zajednice i njenoj afirmaciji.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu predanog rada članica udruženja na osnaživanju žena, očuvanju tradicije, promociji humanih vrijednosti i aktivnom uključivanju u društveni život Vogošće.

Kroz brojne radionice, humanitarne akcije, edukativne programe i saradnju s drugim organizacijama, Udruženje žena „Zumbul” postalo je prepoznatljiv dio lokalne zajednice.

Udruženje žena „Zumbul” nedavno je svečano obilježilo prvu godišnjicu uspješnog rada i djelovanja, potvrdivši da je za kratko vrijeme postalo važan dio društvenog života Vogošće.



Povodom 11. jula, članice pomenutog udruženja prisustvovat će obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari, odajući počast žrtvama i čuvajući kulturu sjećanja za buduće generacije.

Vrijedi napomenuti da dodijeljena zahvalnica predstavlja podstrek za nastavak njihovog djelovanja i realizaciju novih projekata na dobrobit građana Vogošće.