UDRUŽENJE ŽENA “ZUMBUL” JEDNO OD DOBITNIKA ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

UDRUŽENJE ŽENA “ZUMBUL” JEDNO OD DOBITNIKA ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Arnela Katana

Udruženje žena „Zumbul” iz Vogošće ovogodišnji je dobitnik zahvalnice Općine Vogošća, priznanja koje se dodjeljuje pojedincima i organizacijama za poseban doprinos razvoju lokalne zajednice i njenoj afirmaciji.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu predanog rada članica udruženja na osnaživanju žena, očuvanju tradicije, promociji humanih vrijednosti i aktivnom uključivanju u društveni život Vogošće.

Kroz brojne radionice, humanitarne akcije, edukativne programe i saradnju s drugim organizacijama, Udruženje žena „Zumbul” postalo je prepoznatljiv dio lokalne zajednice.

Udruženje žena „Zumbul” nedavno je svečano obilježilo prvu godišnjicu uspješnog rada i djelovanja, potvrdivši da je za kratko vrijeme postalo važan dio društvenog života Vogošće.


Povodom 11. jula, članice pomenutog udruženja prisustvovat će obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari, odajući počast žrtvama i čuvajući kulturu sjećanja za buduće generacije.

Vrijedi napomenuti da dodijeljena zahvalnica predstavlja podstrek za nastavak njihovog djelovanja i realizaciju novih projekata na dobrobit građana Vogošće.

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