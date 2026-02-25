UPRILIČENA PRIREDBA POVODOM DANA NEZAVISNOSTI U OSNOVNOJ ŠKOLI “IZET ŠABIĆ”

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u Osnovnoj školi “Izet Šabić” održana je svečana priredba kojom je obilježen jedan od najznačajnijih datuma u historiji države. Učenici su zajedno sa nastavnicima pripremili bogat kulturno-umjetnički program koji je obuhvatio recitacije, horske izvedbe, igrokaze i prigodne poruke o važnosti slobode, zajedništva i očuvanja identiteta.

Program je okupio učenike, nastavnike i roditelje, a cilj obilježavanja bio je podsjetiti na historijski značaj Dana nezavisnosti, ali i razvijati osjećaj pripadnosti, odgovornosti i međusobnog poštovanja kod mladih generacija.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježava se 1. marta i podsjeća na referendum o nezavisnosti održan 1992. godine, kada su se građani izjasnili za suverenu i nezavisnu državu. Ovaj datum simbolizira pravo naroda na slobodu, samostalnost i demokratski razvoj države.

Obilježavanje Dana nezavisnosti u obrazovnim ustanovama ima poseban značaj jer učenicima omogućava bolje razumijevanje historijskih događaja, ali i razvijanje svijesti o važnosti mira, tolerancije i zajedničkog života.

Svečanom priredbom škola je još jednom pokazala svoju važnu odgojno-obrazovnu ulogu u društvu. Kroz vannastavne aktivnosti i kulturne programe učenici razvijaju kreativnost, samopouzdanje i osjećaj odgovornosti prema zajednici.

Pripreme za program trajale su nekoliko sedmica, a učestvovali su učenici različitih razreda uz podršku nastavnika i školskog osoblja. Organizatori ističu da ovakvi događaji doprinose jačanju školskog zajedništva i stvaranju pozitivnog okruženja za učenje i razvoj.

Direktor škole istakao je važnost obilježavanja značajnih datuma kroz obrazovni proces.

„Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine prilika je da kod učenika razvijamo svijest o historiji, identitetu i vrijednostima naše države. Ponosni smo na naše učenike koji su kroz trud, rad i kreativnost pripremili današnji program i pokazali koliko je važno njegovati zajedništvo, poštovanje i ljubav prema domovini. Škola će i ubuduće nastaviti organizovati aktivnosti koje doprinose odgoju i obrazovanju mladih generacija.“