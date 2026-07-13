USPJEŠNO JE ZAVRŠEN PROGRAM AKCELERATORA OMLADINSKOG PODUZETNIŠTVA BOOST BALKANS!

Savez Sumero uspješno je realizirao aktivnosti u okviru programa akceleratora omladinskog poduztništva, koji se provodi u partnerstvu sa šest omladinskih organizacija iz BiH.

Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge. Nakon tri mjeseca intenzivnog rada, učenja i mentorstva, održan je završni događaj.

Tokom programa, više od 100 mladih imalo je priliku učestvovati u specijaliziranim edukacijama iz oblasti razvoja poslovnih ideja i modela, marketinga i finansijskog planiranja. Kroz mentorski rad, učesnici dodatno su razvijali svoje ideje i pripremili ih za završnu prezentaciju pred komisijom. Šest najboljih ideja nagrađeno je sa po 500 EUR.

Podrška se ovdje ne završava! U narednom periodu nagrađeni učesnici nastavljaju rad na realizaciji svojih poslovnih ideja uz podršku mentora.

Program akceleratora omladinskog poduzetništva se realizira u sklopu BOOST Balkans koji implementira ALDA – European Association for Local Democracy, a finansira AFD – Agence Française de Développement