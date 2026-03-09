UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA MLADE: ZABAVA ILI PROBLEM

Društvene mreže postale su sastavni dio svakodnevnog života mladih. Veliki broj učenika svakodnevno provodi sate na internetu koristeći različite aplikacije za komunikaciju, zabavu i informisanje. Putem društvenih mreža mladi dijele fotografije, gledaju video sadržaje, prate trendove i komuniciraju sa prijateljima. Za mnoge od njih to je i način da izraze svoje mišljenje, kreativnost i intresovanja.

Ipak pedagogica OŠ “Mirsad Prnajvorac” Safeta Hafizović upozorava da prekomjerno korištenje društvenih mreža može imati određene negativne posljedice.Predugo vrijeme provedeno na telefonu ili računaru može uticati na koncentraciju, kvalitet sna i školske obaveze. Također, kod nekih može doći i do osjećaja pritiska da na društvenim mrežama uvijek izgledaju savršeno, što ponekad utiče na njihovo samopouzdanje.

S druge strane društvene mreže imaju brojne prednosti. One omogućavaju mladima da brzo dođu do informacija, prate obrazovne sadržaje, uče nove vještine i ostanu povezani sa vršnjacima. Tokom posljednjih godina mnoge škole počele su organizovati radionice i razgovore na temu digitalne pismenosti kako bi učenici naučili kako pravilno koristiti internet i zaštititi svoju privatnosti.

Balans između vremena provedenog online i aktivnosti u stvarnom životu, poput druženja, sporta i učenja, važan je za zdrav razvoj mladih.