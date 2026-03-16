VEČERAS MUSLIMANI OBILJEŽAVAJU LEJLETUL-KADR, NOĆ KOJA JE VRIJEDNIJA OD HILJADU MJESECI

Muslimani večeras obilježavaju najodabraniju noć u godini 27. noć Ramazana poznatiju kao Lejletul-kadr, u kojoj je počela objava časnog Kur'ana. U suri Kadr navodi se da je ova noć vrijednija od 1000 mjeseci, i da je to blagodat koju je Allah dž. š. podario umetu poslanika Muhammeda a.s. U džamijama širom naše zemlje večeras će biti organizovane prigodne svečanosti na kojima će se uz učenje Kur'ana i ilahija govoriti o važnosti ove noći. Lejletul-kadr vjernici će provesti u ibadetu nadajući se Allahovoj milosti i oprostu.