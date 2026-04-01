VELIKA POBJEDA REPREZENTACIJE BIH U ZENICI: SPORTSKI DIREKTOR FK “UNIS” ADNAN KANTIĆ PORUČUJE – OVO JE USPJEH CIJELE ZEMLJE

Povodom velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici protiv Italije, razgovarali smo sa sportskim direktorom FK “Unis”, Adnanom Kantićem.

Kantić je istakao da je ova pobjeda izazvala ogromno oduševljenje širom zemlje, ali i ponos zbog načina na koji su naši reprezentativci odigrali utakmicu. Naglasio je da je ekipa pokazala karakter, borbenost i zajedništvo, što je na kraju i donijelo veliki trijumf.

Kako je rekao, ovakvi trenuci dodatno motivišu mlade igrače i pokazuju da Bosna i Hercegovina ima kvalitet i potencijal za velike stvari u budućnosti. Posebno je pohvalio atmosferu na stadionu u Zenici, koja je, prema njegovim riječima, bila ključni vjetar u leđa našim reprezentativcima.

Na kraju je uputio iskrene čestitke igračima, stručnom štabu i navijačima, naglasivši da je ovo pobjeda cijele Bosne i Hercegovine i trenutak za ponos svih građana.