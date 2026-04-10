VELIKI USPJEH JUDO KLUBA “CHAMPION” – MEDALJE KAO NAGRADA ZA TRUD

U Sarajevu je održan 34. Međunarodni judo kup „Vinko Šamarlić”, koji je okupio oko 500 mladih džudista iz 44 kluba iz šest zemalja. Riječ je o jednom od najznačajnijih turnira za mlađe kategorije u Bosni i Hercegovini, koji tradicionalno organizuje Judo klub “Željezničar” u znak sjećanja na Vinka Šamarlića, heroja odbrane Sarajeva.

Zapažene rezultate ostvarili su i takmičari Judo kluba “Champion”, Selma Ćesko osvojila je 1. mjesto, dok je Eldin Avdić zauzeo 2. mjesto u svojoj kategoriji, potvrdivši kvalitetan rad i kontinuiran napredak ovog kluba.

Važno je istaći da iza ovih rezultata stoji dugogodišnji predan rad, disciplina i svakodnevni treninzi. Članovi Judo kluba “Champion” već godinama vrijedno treniraju, usavršavajući svoje vještine i sportski duh, što se sve više prepoznaje i na velikim takmičenjima poput ovog. Ovi uspjesi još su jedna potvrda da se trud, rad i posvećenost uvijek isplate.