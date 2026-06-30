VICTORY BOGATIJI ZA NOVU TITULU BALKANSKE PRVAKINJE

Victory je nastupio u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu 2026, održanom u Zrenjaninu (Srbija). Na prvenstvu je nastupilo 553 takmičara iz 10 balkanskih država, a Bosna i Hercegovina je ekipno osvojila 1. mjesto, što predstavlja izuzetan uspjeh za našu reprezentaciju.

Veliki doprinos ovom historijskom rezultatu dali su i članovi ovog kluba:

Ema Mahmutović – zlatna medalja i titula balkanske prvakinje za 2026. godinu

Esad Nukić – bronzana medalja

Ilma Hadrović – bronzana medalja

Ena Husejnović – bronzana medalja

Adis Husejnović – bronzana medalja

Ajša Spahić – bronzana medalja

Iz kluba Victory ističu da su izuzetno ponosni na ostvarene rezultate takmičara.

Čestitamo svim našim takmičarima na vrhunskim nastupima, a roditeljima se iskreno zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i kontinuiranoj podršci. Posebnu zahvalnost upućujemo Taekwondo savezu Bosne i Hercegovine na sufinansiranju djela kotizacija za nastup na ovom prvenstvu. Također, ponosni smo i na sistem koji je naš klub uspostavio kako bi dodatno podržao svoje sportiste. I ovaj put smo svim našim takmičarima finansijski učestvovali u plaćanju kotizacija, jer vjerujemo da nijedan talent ne smije biti spriječen da nastupi zbog finansijskih razloga. Nakon izuzetno uspješne prve polovine sezone, našu ekipu očekuje kratki zasluženi predah, a zatim se vraćamo treninzima i pripremama za drugi dio takmičarske sezone, s novim ciljevima i još većim motivom, poručuju iz taekwondo kluba Victory.