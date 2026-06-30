VISOKE TEMPERATURE ZA SADA NE UGROŽAVAJU POLJOPRIVREDU

Visoke temperature i izostanak padavina za sada ne izazivaju ozbiljnije posljedice po poljoprivrednu proizvodnju, ali proizvođači upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti razvoj određenih kultura, posebno onih koje dozrijevaju nešto kasnije. Zahvaljujući ranijim kišama u zemljištu još ima dovoljno vlage, posebno u ravnijim područjima, pa poljoprivrednici ističu da će naredne sedmice biti ključne za ovogodišnje prinose.

Muhamed Softić, poljoprivrednik iz Vogošće sa kojim smo razgovarali o ovoj temi, mišljenja je da trenutni period visokih temperatura nije posebno ugrozio proizvodnju, ali da bi nastavak suše to svakako mogao.

“ Za sada nema značajnijih problema, ali ukoliko se nastave ovako visoke temperature, sigurno je da će se to odraziti na rast i razvoj biljaka, samim tim prinose i visinu cijena proizvoda. Za sada možemo očekivati solidne prinose, ali treba obratiti pažnju kako na usjeve tako i na stoku, koja takođe trpi zbog vrućina, važno je povesti računa o prehrani, napoju, prozračnosti štala itd..” – kaže Softić.

Bez kišnih dana, poljoprivredna proizvodnja bila bi pogođena, srećom u BiH već od sutra se mogu očekivati obilnije padavine i niže temperature, tako da poljoprivrednici barem za sada mogu odahnuti.