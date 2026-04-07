VOGOŠĆA DOMAĆIN IZBORA ZA FOTOMODELA KANTONA SARAJEVO 2026

Vogošća će 12. aprila 2026. godine biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji – Izbora za Fotomodela Kantona Sarajevo 2026. Događaj će se održati u Kulturno-sportski centar Vogošća sa početkom u 20:00 sati.

Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom, elegancijom i talentom, uz bogat zabavni program. Finalistkinje će se predstaviti publici i stručnom žiriju, takmičeći se za prestižnu titulu fotomodela Kantona Sarajevo.

U programu učestvuju Plesni Studio Freeze,Sportsko plesni klub Throne, Plesni centar Just Dance, te muzički gost Aldin Musić.

Uoči završne večeri, kandidatkinje će proći pripreme kroz Models Camp – edukativni program koji uključuje radionice ličnog i karijernog razvoja, javnog nastupa, kao i zdravog načina života i treninga.

Radionica karijernog napretka realizira se u saradnji sa Općinom Vogošća, dok će radionicu fitnessa i zdravog načina života voditi Merima Šahović fitness, a radionicu o zdravoj ishrani nutricionista dr. Faruk Gutić. Cilj programa je jačanje samopouzdanja, ličnog razvoja i kvalitetna priprema za buduće profesionalne izazove.

Događaj ima za cilj promociju mladih talenata, zdravih životnih vrijednosti i osnaživanje mladih žena, uz podršku lokalne zajednice.

Generalni pokrovitelj događaja je Općina Vogošća, uz podršku brojnih sponzora i medijskih partnera.

